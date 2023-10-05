Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi FB - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçı öncesi Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi FB - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Fenerbahçe, deplasmanda Spartak Trnava ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçının hazırlıklarını maçın oynanacağı Anton Malatinsk Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Futbolseverlerin gündeminde ise Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi FB - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? soruları yer aldı.
Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı Exxen platformunda ekranlara gelecek.
Karşılaşma 5 Ekim günü saat 22.00'da oynanacak.
Spartak Trnava ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Trnava'da, City Arena Trnava Stadyumu'nda oynanacak.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, Trnava takımını iyi analiz ettiklerini ve iyi bir mücadele ile 3 puan almak istediklerini belirtti. Ayrıca, gruptan lider olarak çıkmak istediklerini ifade etti. Kartal, her maçın önemli olduğunu ve her maçı 3 puan için oynadıklarını vurguladı.
Mücadeleye iyi hazırlandıklarını belirten Kartal, "Öncelikle buraya gelirken son oynadığımız lig maçından moralli geldik. Kazanarak geldik. Yarın ki rakibimizle ilgili gruplara kaldığımız günden beri bütün rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Yarınki Trnava takımını da oyuncularımla çok iyi analiz ettik. Dersimize çalıştık. Şu ana kadar 17 resmi maç yaptılar, 8 galibiyet 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. Yanılmıyorsam 33 gol atıp 21 gol yediler" dedi.
Gruptaki hedeflerine değinen deneyimli çalıştırıcı, "Bu rakibe karşı iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Bu gruptan da lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedef ve amacımız bu şekilde .Bunu da yarın inşallah sahaya çıkacak olan 11 ismin bizim beklentilerimize cevap olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Futbol anlayışı hakkında konuşan Kartal, "Öncelikle biz oyun içerisinde bütün oyuncuların taktik anlamda organizasyonlarımıza çalışarak buna önem veriyoruz. Bu da bütün oyunun geneline baktığımızda duran top olsun, akan oyun olsun herkes her an gol atabilir. Pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız. Yarınki maç ile ilgili de bu gece toplantı yapacağım. Bazı oyuncularımla görüşeceğim. Daha karar vermedim, sabah karar vereceğim" dedi.
Yakaladıkları seri hakkında da konuşan başarılı hoca, "Geçmişte yapmış olduğumuz basın toplantılarında da söyledim. 14'te 14, 20'de 20, 30'da 30 ben bunlara bakmıyorum. Bunları zaten Samandıra'da yasakladım takıma. Biz her maça çok önemli olduğunu ve ilk oynayacağımız maçın bizim için sezonun en önemli maçı olduğunu oyuncularımıza anlattık. Her maça da 3 puan için hazırlanıyoruz. Bu maça da 3 puan almak için buraya geldik. Onun için geriye dönük çokta fazla yaptıklarımıza bakmıyoruz. Hep önümüze bakıyoruz. İlk oynayacağımız maç bizim için sezonun en önemli maçıdır" şeklinde konuştu.