Fenerbahçe maçı hangi kanalda? ŞİFRESİZ Mİ? FB Sevilla maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Şifresiz izlenebilir mi? FB Sevilla maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Şifresiz izlenebilir mi? FB Sevilla maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Sevilla maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Sevilla maçı İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇ HAKKINDA BİLGİLER

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılaşacak. İlk maçın kadrosunda değişikliğe gitmeye hazırlanan teknik direktör Jorge Jesus'un bu kritik mücadelede Zajc, Osayi, Rossi ve Batshuayi'ye ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İspanya'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybeden temsilcimiz, 2 farklı galibiyetinde mücadeleyi uzatmaya taşıyacak. Sarı-lacivertliler, Sevilla'yı 3 farklı yenmesi durumunda ise turu geçen taraf olacak.