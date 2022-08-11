Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Slovacko - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme hedefine ulaşmak isteyen Slovacko - Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Slovacko - Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada Slovacko - Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Slovacko - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Slovacko - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Slovacko - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Slovacko ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, S Sport, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Slovacko-Fenerbahçe Maçı, 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Slovacko-Fenerbahçe Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Slovacko ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, Uherske Hradiste'da, Mestsky stadion Miroslava Valenty Stadyumu'nda oynanacak.