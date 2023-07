Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, saat kaçta? FB Avrupa maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, saat kaçta? soruları gündemde yer aldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün sahasında Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile oynayacak. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE UEFA MAÇI NE ZAMAN?

26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe- Zimbru Chisinau UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı saat 21:00'da İstanbul'da, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ZİMBRU CHİSİNAU MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Zimbru Chisinau UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise S Sport Plus resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ZİMBRU CHİŞİNAU HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Fotbal Club Zimbru Chi?inau, daha çok bilindiği ismiyle Zimbru Chi?inau ya da basitçe Zimbru, Kişinev merkezli kurulan Moldova profesyonel futbol kulübü. Moldova futbolunun en üst ligi olan Super Liga'da mücadele etmektedir.

1947 yılında Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde kurulan Zimbru, 1956'da Çempionat SSSR Po Futbolu'na katıldı ve ligde en son küme düştüğü 1983 yılına kadar on bir sezon mücadele etti. 1991'de Moldova'nın bağımsızlığından sonra, takım ülkede büyük bir güç oldu, Ligin ilk beş şampiyonluğunu ve ilk dokuz şampiyonluğunun sekizini kazandı. Fakat o süreden beri hiç lig şampiyonluğu elde edemedi. Zimbru'nun müzesinde ayrıca altı Cupa Moldovei ve bir Supercupa Moldovei bulunmaktadır.

Sarı-Yeşiller maçlarını 10,400 kişilik Zimbru Stadyumu'nda oynamaktadır.