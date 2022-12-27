Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Hatayspor maçını kim yönetecek?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak müsabaka Futbol severler tarafından heyecanla bekleniliyor. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Fenerbahçe- Hatayspor maçı hangi kanalda, müsabakayı kim yönetecek? Detaylar haberimizde...

Süper ligin15.Haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olanFenerbahçe müsabakadan 2-0 lık skor ile sahadan ayrılarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı Lacivertliler Trabzonspor yenilgisinin ardından ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe süper Ligde oynadığı 15 maçta 9 galibiyet,3 berabelik,2 de mağlubiyet alırken topladığı 29 puan ile lider Galatasaray'ın 1 puan ardında 2.sırada yer alıyor. Konuk takım Hatayspor ise Süper ligde çıktığı 15 müsabakada 4 galibiyet,3 berabelik,2 mağlubiyet alarak ligde topladığı 15 puan ile süper ligde 14.sırada yer alıyor.