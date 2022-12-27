Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Hatayspor maçını kim yönetecek?
Gündem Haberleri
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u sahasında konuk edecek. Derbiden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarının önünde yara sarmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Fenerbahçe-Hatayspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe -Hatayspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu mu? Fenerbahçe- Hatayspor maçını kim yönetecek? İşte kritik Fenerbahçe Hatayspor müsabakasına dair tüm merak edilenler...
Fenerbahçe - Hatayspor maçı 27 Aralık Salı günü saat 20:00'da başlayacak.
Fenerbahçe -Hatayspor müsabakasınıSarper Barış Saka yönetecek.
Fenerbahçe- Hatayspor maçı 27 Aralı Salı (bugün) beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Lincoln, Arao, İsmail, Emre Mor, İrfan Can, Valencia, Batshuayi
Hatayspor : Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Musa, El Kaabi, Rebeiro, Lobanhidze, Ze Luis