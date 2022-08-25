Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Austria Wien maçı hangi kanalda?
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile bugün karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanına ortak olmak isteyen Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda yayınlanacak? FB maçı hangi kanalda? Fener maçı hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.
Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile bugün karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanına ortak olmak isteyen Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda yayınlanacak? FB maçı hangi kanalda? Fener maçı hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe - Austria Wien, UEFA Konferans Ligi play off maçı, 25-08-2022 Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak.
Fenerbahçe - Austria Wien maçı EXXEN'den yayınlanacak.
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