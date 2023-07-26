Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Zimbru maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe Konferans Ligi ön eleme maçını hangi kanal veriyor?
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Temsilcimiz Fenerbahçe Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşı karşıya geliyor. Maç saati yaklaştıkça heyecana ekran başında ortak olmak isteyen futbol severler Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe Konferans Ligi ön eleme maçını hangi kanal veriyor? merak ediyor. Peki Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Temsilcimiz Fenerbahçe Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşı karşıya geliyor. Maç saati yaklaştıkça heyecana ekran başında ortak olmak isteyen futbol severler Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe Konferans Ligi ön eleme maçını hangi kanal veriyor? merak ediyor. Peki Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda? Detaylar...
Fenerbahçe - Zimbru maçı S Sport Plus kanalında yayınlanacaktır.
Fenerbahçe - Zimbru maçı bu akşam saat 21.00'da başlayacak.
Fenerbahçe - Zimbru maçı İstanbul'da, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko
Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev