Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Zimbru maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe Konferans Ligi ön eleme maçını hangi kanal veriyor?

Temsilcimiz Fenerbahçe Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşı karşıya geliyor. Maç saati yaklaştıkça heyecana ekran başında ortak olmak isteyen futbol severler Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe Konferans Ligi ön eleme maçını hangi kanal veriyor? merak ediyor. Peki Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Temsilcimiz Fenerbahçe Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşı karşıya geliyor. Maç saati yaklaştıkça heyecana ekran başında ortak olmak isteyen futbol severler Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Fenerbahçe Konferans Ligi ön eleme maçını hangi kanal veriyor? merak ediyor. Peki Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda? Detaylar...

FENERBAHÇE - ZİMBRU MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Zimbru maçı S Sport Plus kanalında yayınlanacaktır.

FENERBAHÇE - ZİMBRU MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Zimbru maçı bu akşam saat 21.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ZİMBRU MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Zimbru maçı İstanbul'da, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - ZİMBRU MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev

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