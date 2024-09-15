FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında zorlu bir deplasman maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'ya konuk olarak Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 3 puan için mücadele edecek. Bu kritik karşılaşma, ligdeki zirve yarışını sürdürme açısından büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe ilk 11'i belli oldu mu? Bein Sports 1 canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE İLK 11'İ

Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri.

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS CANLI İZLE

Bein Sports canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4