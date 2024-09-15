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FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki

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Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı. Bein Sports 1 üzerinden canlı izlenebilecek maçta Fenerbahçe'nin ilk 11'i merak konusu oldu. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar için Bein Sports 1 canlı izleme linki paylaşıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında zorlu bir deplasman maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'ya konuk olarak Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 3 puan için mücadele edecek. Bu kritik karşılaşma, ligdeki zirve yarışını sürdürme açısından büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe ilk 11'i belli oldu mu? Bein Sports 1 canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE İLK 11'İ

Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri.

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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