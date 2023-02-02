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Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe maçı şifresiz izle! Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı İZLE!

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Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe maçı şifresiz izle! Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı İZLE!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Adana Demirspor Fenerbahçe canlı izle! konuları araştırılıyor. İşte, Fenerbahçe maçı şifresiz izle!

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Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Adana Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe maçı şifresiz izle! Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı İZLE! aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Fenerbahçe Adanademirspor izleme linki!

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü 20.00'da gerçekleşecek.

Adana Demirspor : Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Mert Hakan, Rossi, Valencia, Batshuayi

Dakika 5: Bu kez de Fenerbahçe etkili geldi! Hızlı gelişen hücumda sol çaprazdan ceza alanına giren Valencia arka direkteki Batshuayi'yi görmek istedi. Son anda kaleci Ertaç topu kontrol etti.

Dakika 4: Sağdan soldan soldan ortalarla Fenerbahçe kalesini zorlayan Adana Dermirspor henüz isabet bulamadı.

Dakika 3: Adana Demirspor etkili geldi! Sol çaprazdan ceza alanına giren Onyekuru vuruşunu yapmadan önce Szalai araya girdi.

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Adana Demirspor Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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