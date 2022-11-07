Fenerbahçe maçı CANLI | Beinsports Fenerbahçe-Sivasspor canlı İZLE! FB maçı şifresiz canlı izle! Fenerbahçe-Sivasspor maçı FULL HD izle!

VAR, hakemi çağırmayınca kıyamet koptu! Fenerbahçe maçında çok tartışılacak karar

Fenerbahçe maçı CANLI! Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde oynadığı son 4 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, Yiğido'yu da geçerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Fenerbahçe- Sivasspor maçının canlı yayın linki araştırılıyor. Maçın hangi kanalda yayınlandığı merak konusu oldu. Beinsports Fenerbahçe- Sivasspor maçı İZLE! FB maçı şifresiz canlı izle! Fenerbahçe- Sivasspor maçı FULL HD izle!

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR İLK 11'LER!

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski, Arao, Emre, İrfan, Crespo, Batshuayi, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya Erdal, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Keita, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE MAÇI CANLI!

Fenerbahçe ve Sivasspor arasında gerçekleşen Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR CANLI İZLE!

Fenerbahçe-Sivasspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçını izlemek için FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI İZLE! yazısına tıklayınız.