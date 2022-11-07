Fenerbahçe maçı CANLI | Beinsports Fenerbahçe-Sivasspor canlı İZLE! FB maçı şifresiz canlı izle! Fenerbahçe-Sivasspor maçı FULL HD izle!
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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Maçı izlemek isteyen sporseverler, canlı yayın linkini araştırıyor. Beinsports Fenerbahçe-Sivasspor maçı İZLE! FB maçı şifresiz canlı izle! Fenerbahçe-Sivasspor maçı FULL HD izle!
Fenerbahçe maçı CANLI! Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde oynadığı son 4 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, Yiğido'yu da geçerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Fenerbahçe- Sivasspor maçının canlı yayın linki araştırılıyor. Maçın hangi kanalda yayınlandığı merak konusu oldu. Beinsports Fenerbahçe- Sivasspor maçı İZLE! FB maçı şifresiz canlı izle! Fenerbahçe- Sivasspor maçı FULL HD izle!
Fenerbahçe- Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da gerçekleşecek.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski, Arao, Emre, İrfan, Crespo, Batshuayi, Valencia
Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya Erdal, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Keita, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare
Fenerbahçe ve Sivasspor arasında gerçekleşen Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports kanallarında canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe-Sivasspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçını izlemek için FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI İZLE! yazısına tıklayınız.