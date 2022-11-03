Fenerbahçe maçı bugün yok mu, neden başlamadı, saat kaçta? 3 Kasım FB'nin maçı var mı, yok mu, saat kaçta, geç mi başlayacak? Maç neden geç başlıyor?

Bugün UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları olacak. Bu maçlardan birisi de Fenerbahçe'nin maçıdır. Yayın akışında FB'nin maçı geç başladığı için vatandaşlar, Fenerbahçe maçı bugün yok mu, neden başlamadı? 3 Kasım FB'nin maçı var mı, yok mu, saat kaçta, geç mi başlayacak? Maç neden geç başlıyor? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Fenerin maçı ne zaman? FB'nin maçı saat kaçta? FB'nin maçı bugün değil mi? FB'nin maçı neden başlamadı, saat kaçta başlayacak? İşte bilgiler...

FENERBAHÇE'İN BU AKŞAM MAÇI YOK MU, GEÇ Mİ BAŞLAYACAK?

Bu akşam Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile maçı var. Maç normalde 22:00 'da başlayacaktı. Fakat kış saati uygulaması nedeniyle maç Türkiye saati ile 1 saat geç başlayacak. Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Perşembe yani bu akşam saat 23:00'da başlayacaktır.

MAÇLAR NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrula Ligi ve Konferans Ligi maçları normalde saat 22:00 'da başlıyordu. Yapılan değişiklikle birlikte maçlar artık 23:00 'da başlayacak. Aynı şekilde Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de bazı maçlar 23:00 'da oynanacak. Avrupa kış saati uygulamasına geçtiği için ve Türkiye kış saat uygulamasına geçmediği için maçların saatinde değişiklik yaşandı. Bundan böyle Türkiye saat iile UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları 22:00 'da değil 23:00 'da başlayacak.