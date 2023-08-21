Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, ne zaman? FB - Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor?
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi. Heyecanla beklenen karşılaşmanın ne zaman olduğu ve hangi kanalda olduğu araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, ne zaman? FB - Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor?
Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşma ile ilgili Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, ne zaman? FB - Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? soruları araştırıldı. İşte detaylar...
Yılport Samsunpor-Fenerbahçe maçı bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak.
Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarında yayınlanıyor.
Fenerbahçe, Samsunspor ile oynanacak maç kadrosunu açıkladı. Yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder kadroda yer alırken sakatlıkları bulunan 9 futbolcu kafileye dahil edilmedi.
Sakatlıkları bulunan Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe'de yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder kafileye dahil edildi. iki futbolcu, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Fenerbahçe'de ilk maçlarına çıkacaklar.