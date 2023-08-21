Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, ne zaman? FB - Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a geldi. Heyecanla beklenen karşılaşmanın ne zaman olduğu ve hangi kanalda olduğu araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, ne zaman? FB - Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor?