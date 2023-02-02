Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe puan durumu! Fenerbahçe Adana Demirspor maç özeti İZLE!

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"İlginç şeyler oluyor" diyen Mert Hakan Yandaş'tan Adana Demir maçı sonrası yaylım ateşi

Fenerbahçe maç özeti | Spor Toto Süper ligin takımlarından Adana Demirspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor ve Fenerbahçe maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Adana Demirspor Fenerbahçe maç özeti! Adana Demirspor Fenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE PUAN DURUMU!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla zirve yarışında büyük yara alan sarı-lacivertlilerin, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNE 'VAR' ENGELİ

Karşılaşma oldukça tempolu başlarken sarı-lacivertliler 14. dakikada Mert Hakan ile golü buldu. Ancak VAR, golden önce Yandaş'ın topu eliyle kontrol ettiğini belirterek golü iptal etti. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde ise penaltı kazanan Adana Demirspor'da topun başına Belhanda geçti. Deneyimli futbolcunun vuruşunda, Altay Bayındır gole izin vermedi.

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.