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Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe puan durumu! Fenerbahçe Adana Demirspor maç özeti İZLE!

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Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe puan durumu! Fenerbahçe Adana Demirspor maç özeti İZLE!

Adana Demirspor -Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler Adana Demirspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Adana Demirspor-Fenerbahçe maç özeti! Adana Demirspor Fenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Adana Demirspor Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

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Fenerbahçe maç özeti | Spor Toto Süper ligin takımlarından Adana Demirspor ve Fenerbahçe bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor ve Fenerbahçe maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Adana Demirspor Fenerbahçe maç özeti! Adana Demirspor Fenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla zirve yarışında büyük yara alan sarı-lacivertlilerin, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.

Karşılaşma oldukça tempolu başlarken sarı-lacivertliler 14. dakikada Mert Hakan ile golü buldu. Ancak VAR, golden önce Yandaş'ın topu eliyle kontrol ettiğini belirterek golü iptal etti. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde ise penaltı kazanan Adana Demirspor'da topun başına Belhanda geçti. Deneyimli futbolcunun vuruşunda, Altay Bayındır gole izin vermedi.

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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