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Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe - İstanbulspor maç kadrosu ilk 11'de kimler var?

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Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe - İstanbulspor maç kadrosu ilk 11'de kimler var?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başladı. ZTK 5. tur maçında bugün Fenerbahçe - İstanbulspor maçı heyecanı yaşanacak. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Jorge Jesus'un öğrencileri geri dönüyor! İşte Fenerbahçe-İstanbulspor maçında muhtemel 11'lerJorge Jesus'un öğrencileri geri dönüyor! İşte Fenerbahçe-İstanbulspor maçında muhtemel 11'ler

Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başladı. ZTK 5. tur maçında bugün Fenerbahçe İstanbulspor maçı heyecanı yaşanacak. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

Fenerbahçe ilk 11: İrfan Can, Osayi, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Emre Mor, İrfan Can, King, Batshuayi.

İstanbulspor ilk 11: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmeric, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz.

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı (bu akşam) oynanacak.

Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe - İstanbulspor maç kadrosu ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı saat 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hakemi Volkan Bayarslan'dır.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İstanbulspor Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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