Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe - İstanbulspor maç kadrosu ilk 11'de kimler var?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başladı. ZTK 5. tur maçında bugün Fenerbahçe - İstanbulspor maçı heyecanı yaşanacak. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!
Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başladı. ZTK 5. tur maçında bugün Fenerbahçe İstanbulspor maçı heyecanı yaşanacak. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde...
Fenerbahçe ilk 11: İrfan Can, Osayi, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Emre Mor, İrfan Can, King, Batshuayi.
İstanbulspor ilk 11: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmeric, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz.
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı (bu akşam) oynanacak.
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı saat 21.00'de başlayacak.
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hakemi Volkan Bayarslan'dır.