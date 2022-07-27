Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Dinamo Kiev maçı için Fenerbahçe ilk 11'i nasıl? Fenerbahçe Kiev maç 11'leri!

Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 merak ediliyor. Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, 0-0 biten ilk karşılaşmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Exxen platformundan canlı yayınlanacak mücadelede temsilcimize tur için galibiyet gerekiyor. Peki, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Dinamo Kiev maçı için Fenerbahçe ilk 11'i nasıl? Fenerbahçe Kiev maç 11'ler haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, King, Valencia, Rossi

Dinamo Kiev (Muhtemel): Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin.

FENERBAHÇE'NİN SAVUNMASINDAKİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor. Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transfer görüşmeleri sebebiyle Dinamo Kiev maçlarının kadrosuna yazılmamıştı. İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu. Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat 20.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV RÖVANŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.