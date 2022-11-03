Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Gruptan lider çıkma planları yapan temsilcimiz Dinamo Kiev'i yenmesinin yanı sıra averajını yükseltmek için de çaba gösterecek. İşte, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ilk 11'ler!

Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Gruptan lider çıkma planları yapan temsilcimiz Dinamo Kiev'i yenmesinin yanı sıra averajını yükseltmek için de çaba gösterecek. İşte, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ilk 11'ler haberimizde...

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Arda, Valencia, Batshuayi

KADRODA KİMLER YOK?

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Luan Peres ile İrfancan Eğribayat maç kadrosunda yer almıyor. Dinamo Kiev'de Boyko, sol bek Dubinchak, orta saha oyuncusu Shaparenko ve forvet Supryaga oynayamayacak. Lonwijk ile forvet Kulach ise UEFA kadrosunda yer almadığı için kadroda olmayacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat 23.00'te başlayacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı bugün (3 Kasım 2022) saat23.00'te.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Polonya'nın Lodz kentindeki King Stadyumu'nda oynanacak.