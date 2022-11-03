Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ilk 11'ler
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Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Gruptan lider çıkma planları yapan temsilcimiz Dinamo Kiev'i yenmesinin yanı sıra averajını yükseltmek için de çaba gösterecek. İşte, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ilk 11'ler!
Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Dinamo Kiev ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. hafta maçında Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Gruptan lider çıkma planları yapan temsilcimiz Dinamo Kiev'i yenmesinin yanı sıra averajını yükseltmek için de çaba gösterecek. İşte, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ilk 11'ler haberimizde...
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Arda, Valencia, Batshuayi
Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique, Luan Peres ile İrfancan Eğribayat maç kadrosunda yer almıyor. Dinamo Kiev'de Boyko, sol bek Dubinchak, orta saha oyuncusu Shaparenko ve forvet Supryaga oynayamayacak. Lonwijk ile forvet Kulach ise UEFA kadrosunda yer almadığı için kadroda olmayacak.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat 23.00'te başlayacak.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı bugün (3 Kasım 2022) saat23.00'te.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı Polonya'nın Lodz kentindeki King Stadyumu'nda oynanacak.