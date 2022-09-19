Fenerbahçe maç bileti ne kadar? Transfer sezonuna damga vuran Fenerbahçe'ın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacağı maçın biletleri sporseverler tarafından araştırılmakta. Peki, Fenerbahçe maç bileti ne kadar? Fenerbahçe maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Fenerbahçe bilet devri nasıl yapılır?

Transfer dönemine Joao Pedro, Batshuayi, Joshua King gibi isimleri takıma kazandıran Fenerbahçe'ın deplasman oynayacağı Beşiktaş derbisine taraftarın ilgisi çok büyük. Birçok Fenerbahçeli futbolsever internetten Fenerbahçe derbi biletleri ile ilgili araştırma yapmakta. Konuya ilişkin internette en çok merak edilen sorular ise Fenerbahçe maç bileti ne kadar? Fenerbahçe maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Fenerbahçe bilet devri nasıl yapılır? oldu. Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet devri ve bilet satın almak için detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE DERBİ BİLETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 8. Hafta mücadelesi biletleri 29 Eylül Perşembe günü saat 14:00'de passo.com.tr adresinden satışa sunulmuştur.

FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe biletleri fiyatları;

Maç biletleri henüz satışa çıkmadığı için bilet fiyatları şu an bilinmiyor.

FENERBAHÇE BİLET DEVRİ NASIL YAPILIR?

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na "Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Biletlerim" sekmesini açın.

• Transfer etmek istediğiniz maçın karşısındaki "TC Kimlik No" kutucuğuna maç biletinizi transfer edeceğiniz kişinin TC Kimlik numarasını "yazın ve "Tanımla" butonuna basın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız bilet o kişiye transfer edilmiş demektir.

• Transfer işleminin başarılı olması için transfer edilecek kişinin geçerli bir Passolig Kartının olması, aynı ya da izin verilen kart türüne sahip olması ve transferi yapılacak maçın biletine sahip olmaması gerekmektedir.

• Kombinenizi transfer etmek için:

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na"Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Kombinelerim" sekmesine tıklayın.

• "Kombine Transferi" sekmesine tıklayın.

• Kombinenizi ve transfer etmek istediğiniz maçı seçin.

• Transfer edilecek kişinin TC Kimlik numarasını "TC Kimlik No" kutucuğuna yazın ve "Tanımla" butonunu tıklayın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız ilgili maça ait hakkınız o kişiye transfer edilmiş demektir.