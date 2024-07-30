Fenerbahçe Lugano maçı yedekler kimler? Fenerbahçe Lugano maçında yedeklerde, maç kadrosunda kimler var?

Fenerbahçe Lugano maçı yedekler! Fenerbahçe'nin Lugano ile karşılaştığı maçta yedeklerin kim olduğu merak konusu oldu. Fenerbahçe Lugano maçı kadrosunda En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin'in olmaması nedeniyle En-Nesyri Lugano maçında neden yok, Saint Maximin Lugano maçında neden yok, sakat mı, yedek mi merak ediliyor. Peki, Allan Saint-Maximin ve En-Nesyri niye yok? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI YEDEKLER

Fenerbahçe Lugano maçının yedeklerinde şu isimler yer alıyor:

İrfan Can, Ertuğrul, Becao, Mert, İsmail, Bartuğ, Kent, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Oğuz, Maximin, Cenk

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI İLK 11

Fenerbahçe Lugano maçı 11'i belli oldu:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Krunic, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko

FENERBAHÇE LUGANO MAÇINDA EN NESYRİ NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri UEFA kadrosuna bildirilmediği için Fenerbahçe Lugano maçında yer almıyor.

FENERBAHÇE LUGANO MAÇINDA MAXİMİN NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Maximin Fenerbahçe Lugano maçı kadrosunun yedeklerinde yer alıyor. Maçın son 30 dakikasında Maximin'in Lugano maçında forma giyeceği tahmin ediliyor.