Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Peki, Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Lugano arasında deplasmanda oynanacak ilk karşılaşma 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE- LUGANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu Lugano - Fenerbahçe mücadelesi D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE- LUGANO MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Lugano maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins yönetecek.