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Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak?

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Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisi Lugano ile yapacağı maçın tarihi ve yeri merak konusu oldu. Fenerbahçe ve Lugano arasında oynanacak olan maçın detayları en kısa sürede açıklanacak. Peki, Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak? İşte detaylar!

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Peki, Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Lugano arasında deplasmanda oynanacak ilk karşılaşma 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak.

Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak?

FENERBAHÇE- LUGANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu Lugano - Fenerbahçe mücadelesi D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak?

FENERBAHÇE- LUGANO MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Lugano maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins yönetecek.

Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Fenerbahçe İsviçre Lugano Futbol Gündem Spor Haberler

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