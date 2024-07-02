Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe Lugano maçı nerede oynanacak?

Fenerbahçe Lugano maçı nerede oynanacak? Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe Lugano maçı saat kaçta? İşte detaylar…

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Lugano-Fenerbahçe maçı, 23 Temmuz'da İsviçre'de yapılacak. Rövanşı ise 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

FENERBAHÇE TARAFTARINA BİLET SATIŞI OLMAYACAK!

Lugano, Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.

İsviçre temsilcisinden yapılan açıklama şöyle: "UEFA, Fenerbahçe ile Lugano arasında 23 Temmuz tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır."