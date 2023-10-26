Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Ludogorets maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, FB Ludogorets maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe Ludogorets maç kadrosu 11'i! FB Ludogorets maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe Ludogorets maç kadrosu 11'i! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe Ludogorets maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, FB Ludogorets maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, Fenerbahçe'nin 11'i haberimizde...

FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇ KADROSU 11'İ

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Bulgar ekibi Ludogorets'i ağırlayacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe; İrfan Can, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Zajc, Fred, Tadic, Kent, Batshuayi.

Ludogorets; Sluga, Witry, Sonko-Sundberg, Verdon, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Rwan Seco.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ludogorets engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor. İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti. Grubunda 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini geçmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak.

LUDOGORETS ÇIKIŞ ARIYOR

H Grubu'nun ilk maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup eden konuk ekip ise ikinci müsabakada Nordsjaelland'a 7-1 yenildi.