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Fenerbahçe- Lille rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Lille arasındaki rövanş maçının tarihi ve yayın bilgileri merak ediliyor. Maçın şifresiz olup olmadığı ve hangi platformdan izlenebileceği konusunda bilgi arayışı sürüyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos Salı günü Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Futbol severler, rövanş maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe- Lille rövanş maçı ne zaman?Fenerbahçe- Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

FENERBAHÇE- LILLE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 13 Ağustos Salı günü Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe- Lille rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

FENERBAHÇE- LILLE RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.

Fenerbahçe- Lille rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

İLK MAÇI KİM KAZANMIŞTI?

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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