Fenerbahçe Lille muhtemel ilk 11! Krunic ve En Nesyri oynayacak mı?

Fenerbahçe Lille muhtemel ilk 11! Fenerbahçe Lille maçı muhtemel ilk 11 kadrosu maça saatler kala merak ediliyor. Fenerbahçe Lillemaç kadrosu beli oldu. Sahaya çıkacak 11 araştırılıyor. Fenerbahçe Lilleilk 11 tahminleri, kimlerin oynayıp kimle forma giyemeyeceği tartışılıyor. İşte maça saatler kala Fenerbahçe'nin Lillemuhtemel ilk 11'i!

FENERBAHÇE LİLLE MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe 2-1'lik skorun rövanşında Lille'i kendi sahasında ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için Lille'i yenmesi gerekiyor. Bu önemli karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i de araştırılan konulara arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı muhtemel 11'i:

Livakovic, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko.

Fenerbahçe'de En Nesyri'nin fizik olarak hazır olmaması ve Dzeko'nun sezona formda başlaması nedeniyle Lille maçına 9 numarada Dzeko ile başlayacağı tahmin ediliyor. Krunic'in ise maçta forma giymesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇINA HAZIRLANIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille ile 13 Ağustos Salı günü sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada kuvvet ve core çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Dün Adana Demirspor ile oynanan müsabakada ilk 11'de forma giyen oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Lille maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.