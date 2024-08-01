Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek Lille ile eşleşti. Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı ilk maçın tarihi ve ilk maçın hangi statta oynanacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? İşte Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maç tarihleri

FENERBAHÇE LİLLE İLK MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla ilk maçını 6-7 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak. Rövanş maçı ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

FENERBAHÇE- LILLE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçını deplasmanda 6 Ağustos'ta oynayacak. Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. Play-off turunun kuraları ise 5 Ağustos'ta çekilecek.