FENERBAHÇE- LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LER! Fenerbahçe'de bu akşam kimler oynayacak?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları bugün başlayacak. Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Futbol severler, bu akşamki maçta kimlerin oynayacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe'de bu akşam kimler oynayacak?

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransa'nın Lille takımına konuk olacak. Lille- Fenerbahçe mücadelesi Pierre Mauroy Stadyumu'nda 6 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadelenin Exxen'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE- LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lille: Chevalier, Meunier, Ribeiro, Diakite, Gudmundsson, Andre, Gomes, Cabella, Zhegrova, Haraldsson, David

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Krunic, Szymanski, Tadic, Ferdi, Dzeko