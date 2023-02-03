Dünkü Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar ve yönetimden maçla ilgili birçok tepki geldi. Maçın ardından Twitter'da ligden çekilme kararı alınmasına yönelik paylaşımlar çoğaldı. Bunun akabinde taraftarlar, Fenerbahçe ligden mi çekilecek 2023? FB ligden çekilme kararı mı alacak? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi mi? merak etti. İşte detaylar...

Son Dakika: Ali Koç'tan Ali Palabıyık'a sert sözler: Bir daha bizim stadımıza giremez

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Hakem kararların damga vurduğu mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jeus adeta çılgına döndü. Peki, Fenerbahçe ligden mi çekilecek 2023? FB ligden çekilme kararı mı alacak? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi mi?

FENERBAHÇE LİGDEN Mİ ÇEKİLECEK 2023?

Zirve yolunda kritik öneme sahip Adana Demirspor deplasmanında 1 puan bırakan Fenerbahçe'de maç sonu hakeme büyük tepki vardı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü, son düdükle birlikte soluğu hakem Ali Palabıyık'ın yanında aldı.

Özellikle sosyal medyada Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeyeceği büyük tartışma konusu oldu. Bazı yorumcular konu hakkında Fenerbahçe ligden çekilirse destekleriz açıklamasında bulundu. Konu hakkında yorumcu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin ligden çekilmesinin gerektiğini söyledi. Henüz Fenerbahçe yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

JORGE JESUS KIRMIZI KART MI GÖRDÜ?

Maç bitiminde Ali Palabıyık'la bir kaç saniye konuşan Jesus, "Ben oradan görüyorum, sen burada görmüyorsun." şeklinde bir hareket yaptı. Daha sonra Jesus, yedek kulübesine doğru ilerlerken Palabık elini cebine götürerek Portekizli çalıştırıcıya kırmızı kartını gösterdi.