Fenerbahçe ligden çekilme oylaması ne zaman? Fenerbahçe'nin 17 Mart'ta Trabzon spor ile oynanan karşılaşmanın bitiminde yaşananların hemen ertesi günü toplanıp duyurduğu ve camianın, taraftarların, en çok da futbol takımının çıkacak sonucu merakla beklediği olağanüstü genel kurulu başladı. Peki, Fenerbahçe ligden çekilme oylaması ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

FENERBAHÇE'NİN LİGDEN ÇEKİLME OYLAMASI NE ZAMAN?

Genel kurul Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başladı. Takımın geleceği hakkında radikal kararların da alınabileceği bu önemli günde sarı-lacivertlilerin masasında 3 konu var. Bunlar; Futbol takımını ligden çekmek ve önümüzdeki sezona alt ligden devam etmek. Futbol takımının faaliyetlerine bir süre ara vermek, dondurmak. Yurt dışından bir kulüp satın almak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç genel kurulda yapacağı konuşmada alınacak aksiyonları anlatacak, bunların olası hukuki ve finansal sonuçlarını da aktarıp yetki isteyecek. Sponsorlar, Bankalar Birliği ve SPK ile yapılan görüşmelerde ortaya çıkan bilgiler camiaya aktarılacak. Yapılacak fikir alışverişinin ardından da önergeyle el kaldırma usulüyle oylama yapılacak.

NE KARAR VERİLECEK?

Peki çoğunluk sağlanması durumunda bugün, aksi halde 9 Nisan'da gerçekleştirilecek genel kurulda Fenerbahçe neyi masaya yatıracak, hangi kararlar alınacak? Kulüpten yapılan açıklamada Trabzon maçı sonrasındaki olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol takımının Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirileceği belirtilmişti. Buna göre sarı lacivertlilerin önünde 3 seçenek var: