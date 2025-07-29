Fenerbahçe Lazio maçı hangi kanalda? FB Lazio maçını hangi kanal veriyor, şifresiz mi?

Fenerbahçe Lazio maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Lazio hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Lazio maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Lazio maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Lazio maçı yayın bilgisi haberimizde!

FENERBAHÇE LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Lazio maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. S Sport kullanıcıları Fenerbahçe Lazio maçını S Sport Plus'tan şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lazio maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek. Maç, İstanbul'da, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz kampında Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle 6 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından önceki son sınavını Lazio karşısında verecek.