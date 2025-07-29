Fenerbahçe Lazio maçı hangi kanalda? FB Lazio maçını hangi kanal veriyor, şifresiz mi?

Fenerbahçe Lazio maçı hangi kanalda? FB Lazio maçını hangi kanal veriyor, şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Lazio hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Lazio maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Lazio maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Lazio maçı yayın bilgisi!

Fenerbahçe Lazio maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Lazio hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Lazio maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Lazio maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Lazio maçı yayın bilgisi haberimizde!

FENERBAHÇE LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Lazio maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. S Sport kullanıcıları Fenerbahçe Lazio maçını S Sport Plus'tan şifresiz izleyebilecekler.

Fenerbahçe Lazio maçı hangi kanalda? FB Lazio maçını hangi kanal veriyor, şifresiz mi?

FENERBAHÇE LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lazio maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek. Maç, İstanbul'da, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayıp ardından Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, bu periyotta oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

İstanbul'da Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Portekiz kampında Portimonense'yi 2-1, Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 yenerken son müsabakasında Benfica'ya 3-2 kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle 6 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ilk resmi karşılaşmasından önceki son sınavını Lazio karşısında verecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Bursa'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi

Günlerdir yanan şehrimizin son hali içler acısı
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız

Fransa gibi bir ülke daha Filistin devletini tanımaya hazırlanıyor
Kamu işçilerine yeni zam teklifi yapıldı

Yüz binlerce kişinin beklediği haber geldi! İşte yeni zam teklifi
Yunanistan Savunma Bakanı'nın 'Türkiye' korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu

Yunan bakanın Türkiye korkusu! Sözleri ülkede gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.