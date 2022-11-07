UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe gruptan namağlup lider çıktı. Şimdi ise UEFA Avrupa Ligi son 16'ya kaldı. Futbolseverler Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? sorusunu aratıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken Fenerbahçe'nin rakibi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe kurası neden çekilmedi? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yok mu? Fenerbahçe kurası yok mu? Fenerbahçe UEFA kurası ne zaman?

Fenerbahçe kurası neden çekilmedi? sorusu merak ediliyor. 7 Kasım günü UEFA kuraları çekildi. Taraftarlar ise Fenerbahçe'nin kurasının neden çekilmediğini araştırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan Fenerbahçe'nin son 16'daki rakipleri merak ediliyor. Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen anlardan bir tanesi de son 16 kura çekimi oldu. Peki, Fenerbahçe kurası neden çekilmedi? Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yok mu? Fenerbahçe kurası yok mu? Fenerbahçe UEFA kurası ne zaman? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE KURASI NEDEN ÇEKİLMEDİ?

Fenerbahçe takımı UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunu garantilediği için 7 Kasım günü çekilen play-off kuralarında yer almıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe'nin rakipleri 24 Şubat tarihinde çekilecek olan kura ile belli olacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takımın eşleşmelerinde tur atlayacak takımlardan biriyle eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımın da katılımıyla gerçekleşti. Bu turu geçen takımlar aralarında temsilcimiz Fenerbahçe 'nin olduğu son 16 turundaki rakipleriyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'un ilk maçları 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE OLDU;

Barcelona - Manchester United

Juventus - Nantes

Sporting - Midtjylland

Shakhtar Donetsk - Rennes

Ajax - Union Berlin

Bayer Leverkusen - Monaco

Sevilla - PSV

Salzburg - Roma

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, 4 galibiyet, 2 beraberlik ile grubunu tamamladı. Grup aşamasında bileği bükülmeyen sarı-lacivertli ekip 14 puan toplama başarısı gösterdi. Fenerbahçe bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü. Namağlup lider turlayan Fenerbahçe, 14 puan toplarken Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı kaybetmeyerek kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada bitiren takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların eşleşmelerinde tur atlayan takımlar, Fenerbahçe ile son 16 turunda eşleşebilecek. Bu turu geçen takımlar aralarında temsilcimiz Fenerbahçe'nin olduğu son 16 turundaki rakipleriyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'un ilk maçları 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak. 2022/23 Avrupa Ligi finali 31 Mayıs 2023 tarihinde Budapeşte'nin 65 bin kapasiteli stadyumu Puskás Aréna'da oynanacak. Kazanan takım kendi ülkesinde hak kazanamasa dahi 2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek.

Avrupa Ligi'nde yarışan Fenerbahçe'nin son 16'daki muhtemel rakipleri şöyle;

Ajax

Bayer Leverkusen

Barcelona

Sporting CP

Salzburg

Shakhtar Donetsk

Sevilla

Juventus

PSV

Rennes

Roma

Union Berlin

Manchester United

Midtjylland

Nantes

Monaco