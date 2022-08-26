Birçok futbol sever tarafından takip edilen Fenerbahçe kura çekimleri hangi kanalda? Sorusu oldukça merak ediliyor. Fenerbahçe için kura çekimi hangi kanalda yapılacak? Sorusu oldukça merak edilenler arasında. Peki Fenerbahçe kura çekimleri hangi kanalda? Fenerbahçe kura çekimleri ne zaman yapılacak? Fenerbahçe kura çekimleri izle!

Fenerbahçe kura çekimleri, birçok Fenerbahçeli taraftarlar ve futbol severler tarafından oldukça araştırılan ve merak edilen konulardan bir tanesi haline geldi. 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan kura çekiminin hangi saate yapılacağı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe kura çekimleri hangi kanalda? Fenerbahçe kura çekimleri ne zaman yapılacak? Fenerbahçe kura çekimleri izle!

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMLERİ HANGİ KANALDA?

26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olanFenerbahçe kura çekimi Tv8,5 kanalından canlı olarak gerçekleştirilecektir. Yapılacak olan kura çekimlerini Tv8,5 kanalının internet sitesi üzerinden izlemek mümkün. UEFA Avrupa Ligi grup maçları 8 Eylül tarihinde başlayacak ve 3 Kasım tarihinde sona erecek.

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMLERİ İZLE

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

26 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek olan kura çekimi saat 14.00'te İstanbul'da yapılacak.

KURA ÇEKİMLERİNDE OLAN TORBA GRUPLARI NELERDİR?

26 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek olan kura çekiminde yer alan takımlar ve yer aldıkları torbalar aşağıda yer almaktadır.

1. TORBA TAKIMLARI

Roma

Manchester United

Arsenal

Lazio

Braga

Kızılyıldız

Dinamo Kiev

Olympiakos

2. TORBA TAKIMLARI

Feyenoord

Rennes

PSV

Monaco

Real Sociedad

Karabağ

Malmö

Ludogorets

3. TORBA TAKIMLARI

Sheriff

Real Betis

Midtjylland

Bodo/Glimt

Ferencvaros

Union Berlin

Freiburg

Fenerbahçe

4. TORBA TAKIMLARI