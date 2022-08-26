Fenerbahçe kura çekimleri hangi kanalda? Fenerbahçe kura çekimleri ne zaman yapılacak? Fenerbahçe kura çekimleri izle!
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Birçok futbol sever tarafından takip edilen Fenerbahçe kura çekimleri hangi kanalda? Sorusu oldukça merak ediliyor. Fenerbahçe için kura çekimi hangi kanalda yapılacak? Sorusu oldukça merak edilenler arasında. Peki Fenerbahçe kura çekimleri hangi kanalda? Fenerbahçe kura çekimleri ne zaman yapılacak? Fenerbahçe kura çekimleri izle!
Fenerbahçe kura çekimleri, birçok Fenerbahçeli taraftarlar ve futbol severler tarafından oldukça araştırılan ve merak edilen konulardan bir tanesi haline geldi. 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan kura çekiminin hangi saate yapılacağı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe kura çekimleri hangi kanalda? Fenerbahçe kura çekimleri ne zaman yapılacak? Fenerbahçe kura çekimleri izle!
26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olanFenerbahçe kura çekimi Tv8,5 kanalından canlı olarak gerçekleştirilecektir. Yapılacak olan kura çekimlerini Tv8,5 kanalının internet sitesi üzerinden izlemek mümkün. UEFA Avrupa Ligi grup maçları 8 Eylül tarihinde başlayacak ve 3 Kasım tarihinde sona erecek.
FENERBAHÇE KURA ÇEKİMLERİ İZLE
26 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek olan kura çekimi saat 14.00'te İstanbul'da yapılacak.
26 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek olan kura çekiminde yer alan takımlar ve yer aldıkları torbalar aşağıda yer almaktadır.
1. TORBA TAKIMLARI
- Roma
- Manchester United
- Arsenal
- Lazio
- Braga
- Kızılyıldız
- Dinamo Kiev
- Olympiakos
2. TORBA TAKIMLARI
- Feyenoord
- Rennes
- PSV
- Monaco
- Real Sociedad
- Karabağ
- Malmö
- Ludogorets
3. TORBA TAKIMLARI
- Sheriff
- Real Betis
- Midtjylland
- Bodo/Glimt
- Ferencvaros
- Union Berlin
- Freiburg
- Fenerbahçe
4. TORBA TAKIMLARI
- FC Nantes
- HJK Helsinki
- Sturm Graz
- AEK Larnaca
- Omonoia
- FC Zürich
- Union Saint-Gilloise
- Trabzonspor