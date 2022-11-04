Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? UEFA Son 16 maçları ne zaman?

Gündem Haberleri

Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? UEFA Son 16 maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi grup maçları sona ermesinin ardından birçok kişi tarafından Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılmaya başlandı. Maçların oynanmasının hemen ardından Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? Sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? UEFA Son 16 maçları ne zaman?

17 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'daki ilk golünü annesine armağan etti17 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'daki ilk golünü annesine armağan etti
Türk futbolu adına Avrupa'da bir ilk! İşte ülke puan sıralamasındaki yerimiz ve kırdığımız rekorlarTürk futbolu adına Avrupa'da bir ilk! İşte ülke puan sıralamasındaki yerimiz ve kırdığımız rekorlar
Canlı yayında olduğunu fark etmeyen Arda Güler'in muhabire sorduğu soru yüzleri gülümsettiCanlı yayında olduğunu fark etmeyen Arda Güler'in muhabire sorduğu soru yüzleri gülümsetti

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının gerçekleştirilmesinin ardından, gözler son 16 ve son 32 turu kuralarına çevrildi. Kuranın ne zaman çekileceğini merak edenler Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? Sorusunu araştırmaya başladı. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? Sorusunu yanıtladık. Peki, Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? UEFA Son 16 maçları ne zaman?

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title