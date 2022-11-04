UEFA Avrupa Ligi grup maçları sona ermesinin ardından birçok kişi tarafından Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılmaya başlandı. Maçların oynanmasının hemen ardından Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? Sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? UEFA Son 16 maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının gerçekleştirilmesinin ardından, gözler son 16 ve son 32 turu kuralarına çevrildi. Kuranın ne zaman çekileceğini merak edenler Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? Sorusunu araştırmaya başladı. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? Sorusunu yanıtladık. Peki, Fenerbahçe kura çekimi ne zaman? UEFA Son 16 maçları ne zaman?

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.