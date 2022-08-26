Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe kura çekimi canlı izle! Avrupa Ligi Fenerbahçe kura çekimi canlı yayın!

Gündem Haberleri

Fenerbahçe kura çekimi canlı izle! Avrupa Ligi Fenerbahçe kura çekimi canlı yayın!

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin 3, bordo-mavililerin ise 4. torbadan gireceği kura çekiminde temsilcilerimizi zorlu takımlar bekliyor. İşte, Fenerbahçe kura çekimi canlı izle! Avrupa Ligi Fenerbahçe kura çekimi canlı yayın!

Fenerbahçe kura çekimi canlı izle! Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin 3, bordo-mavililerin ise 4. torbadan gireceği kura çekiminde temsilcilerimizi zorlu takımlar bekliyor. İşte, Fenerbahçe kura çekimi canlı izle! Avrupa Ligi Fenerbahçe kura çekimi canlı yayın haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe kura çekimi canlı yayın ile ekranlara gelecek. Avrupa Ligi kura çekimi canlı izlemek için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz.

Fenerbahçe kura çekimi canlı izle! Avrupa Ligi Fenerbahçe kura çekimi canlı yayın!

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın için FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

Avrupa Ligi'nde kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan girecek. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ise 4. torbada kendine yer buldu. Kura çekimi bugün TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

İşte Avrupa Ligi'nde torbalar:

1.TORBA

Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. TORBA

Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. TORBA

Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

4. TORBA

Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

Statta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdıStatta Türk bayrağı yakan hadsiz Belçikalıya, Fenerbahçe taraftarı çekpas ile saldırdı Fenerbahçe, Steven Caulker ile yolları resmen ayırdıFenerbahçe, Steven Caulker ile yolları resmen ayırdı Avrupa Ligi'nde torbalar belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleriAvrupa Ligi'nde torbalar belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title