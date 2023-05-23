Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale kalan takımlar belli oldu. Peki, Fenerbahçe kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe ZTK yarı final maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı finalde oynanacak maçlar ve tarihleri merak edildi. Peki, Fenerbahçe kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe ZTK yarı final maçı ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri:

- Ankaragücü - Başakşehir

- Fenerbahçe - Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları 2,3 veya 4 mayıs tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE – SİVASSPOR MAÇINE ZAMAN?

Fenerbahçe-Sivasspor Maçı, 24 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.Fenerbahçe-Sivasspor maçı, saat 20:30'da başlayacak.