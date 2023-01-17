Fenerbahçe kupa maçı ne zaman (Ziraat Türkiye Kupası)? ZTK Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye kupasında maçlar tüm heyecanıyla devam ederken sporseverler Fenerbahçe ZTK maçını merak etti. Futbolseverler Fenerbahçe ile ilgili olarak Fenerbahçe kupa maçı ne zaman sorusunun yanıtını merak etti. Peki, Fenerbahçe kupa maçı ne zaman?