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Fenerbahçe kupa maçı ne zaman (Ziraat Türkiye Kupası)? ZTK Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı ne zaman?

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Fenerbahçe kupa maçı ne zaman (Ziraat Türkiye Kupası)? ZTK Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye kupasında maçlar tüm heyecanıyla devam ederken sporseverler Fenerbahçe ZTK maçını merak etti. Futbolseverler Fenerbahçe ile ilgili olarak Fenerbahçe kupa maçı ne zaman sorusunun yanıtını merak etti. Peki, Fenerbahçe kupa maçı ne zaman?

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Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, sorusu son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen maç öncesi Fenerbahçe kupa maçı ne zaman v Fenerbahçe kupa maçı saat kaçta gibi konular merak edildi. Peki, Fenerbahçe kupa maçı ne zaman?

FENERBAHÇE KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Ç.Rizespor Maçı, 19 Ocak Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe ile Ç.Rizespor arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, A Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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