Futbolseverler, Fenerbahçe Konyaspor Süper Lig 23. hafta maçını beklemeye başladı. Şampiyonluk yarışında puan kaybına teamüllü olmayan Fenerbahçe Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ise kritik maçın detaylarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe- Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi kanalda? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper Lig dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybına teamüllü olmayan Fenerbahçe zoru Konyaspor karşılaşmasında3 puan peşinde. Konyaspor ise ligdeki çıkışını sürdürmek için Fenerbahçe karşısında galibiyeti kovalayacak. Futbolseverler ise bu kritik müsabakanın detaylarınımerak ediyorlar. Peki, Fenerbahçe- Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Konyaspor, Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (30) ve gol yediği (102) rakibi olan Fenerbahçe ile oynadığı son iki maçı gol yemeden kazandı. Konyaspor'a konuk olduğu son Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste iki Konya deplasmanından mağlup ayrılmadı. Süper Lig'de dört maçtır mağlup olmayan Konyaspor (2G 2B), bu sezon ilk kez beş maçlık bir seri yakalamak istiyor. Fenerbahçe ise lider Galatasaray ile puan farkını indirerek şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'inin 23. haftası Fenerbahçe Konyaspor maçına sahne olacak. Karşılaşma 25 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'da Ülker stadyumunda oynanacak.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can (Arda), Emre Mor, Valencia, Batshuayi

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Uğur, Guilherme, Shengelia, Jonsson, Ali Karakaya, Robert Mak, Ömer Ali, Milosevic.