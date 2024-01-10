Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Konyaspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe- Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe- Konyaspor maçı şifresiz mi ve Fenerbahçe- Konyaspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Fenerbahçe- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Konyaspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

10-01-2024 FENERBAHÇE VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Konyaspor Maçı, 10 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Konyaspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Konyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.