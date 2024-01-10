Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Konyaspor hangi kanalda, şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig maçı maçında Fenerbahçe-Konyaspor maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Konyaspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Fenerbahçe-Konyaspor maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Konyaspor hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe- Konyaspor maçı şifresiz mi ve Fenerbahçe- Konyaspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Fenerbahçe- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Konyaspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
10-01-2024 FENERBAHÇE VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe-Konyaspor Maçı, 10 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Konyaspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.
FENERBAHÇE-KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe ve Konyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.