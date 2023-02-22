Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak olan Süper Lig müsabakası Kahramanmaraş deprem felaketinin ardından ertelenmişti. Süper ligde erteleme maçları bu hafta sonu oynanacak. Fenerbahçe ile Konyaspor erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Maçla ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Konyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçına dair tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaşacak .Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe de tek hedef Konyaspor'u sahasında yenmek. Konuk takım Konyaspor ise ligdeki çıkışını Fenerbahçe'yi yenerek sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise bu kritikmaçın detaylarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Konyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da Ülker stadyumunda oynanacak.

FENERBAHÇE -KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Fenerbahçeile Konyaspor arasında 25 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak kritik müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Süper ligin erteleme müsabakalarından biri olan Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can (Arda), Emre Mor, Valencia, Batshuayi

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Uğur, Guilherme, Shengelia, Jonsson, Ali Karakaya, Robert Mak, Ömer Ali, Milosevic.