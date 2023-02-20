10 ilde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan depremler sonrası bazı spor kulüpleri de zarar gördü. Türkiye Futbol Federasyonu, ligleri erteledi. Futbolseverler ise Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi güne ertelendi? sorularına yanıt aradı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. TFF ise yaşanan yıkım sebebiyle spor müsabakalarını erteledi. Futbolseverler ise Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi güne ertelendi? araması yaptı.

FENERBAHÇE- KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır. Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır. Eyüpspor - Bodrumspor A.Ş. arasındaki Spor Toto 1. Lig 23. Hafta müsabakası ise, 28 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacaktır."