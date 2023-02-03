Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçına dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi kim? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçerakibimi yenerek lider Galatasaray ile puan farkının indirmenin hesaplarını yapıyor. Sarı lacivertli ekipte tek düşünce kritik Konyaspor müsabakasından alınacak 3 puan .Konuk takım Konyaspor ise ligdeki kötü gidişatına Fenerbahçe karşısında son vermek istiyor.Futbolseverler ise Fenerbahçe -Konyaspor müsabakasının detaylarını merak ediyor. Peki,Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman ,saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE- KONYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek .Müsabaka 6 Şubat Pazartesi günü saat 20.00 da Ülker stadyumunda oynanacak.

FENERBAHÇE- KONYSPOR MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlardan naklen yayınlanacak. Süper ligin 123. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor aracında oynanacak müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Valencia, Batshuayi

Konyaspor : Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Ahmet Karademir, Bruno Paz, Michalak, Endri Çekiçi, Bytyqi, Diouf