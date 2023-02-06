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Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe maçı ne zamana ertelendi? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

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Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe maçı ne zamana ertelendi? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası bugün oynanacak Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelenecek mi? merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe maçı ne zamana ertelendi? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Meydana gelen depremin ardından Fenerbahçe maçı yayınlanacak mı? merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Konya spor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe maçı ne zamana ertelendi? Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Spor Toto Süper Lig maçları oynanacak mı araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yapılacak tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğu açıkladı.

Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ertelendi)

Fenerbahçe-Konyaspor (Ertelendi)

Giresunspor- Kayserispor (Ertelendi)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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