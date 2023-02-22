Fenerbahçe- Konyaspor maç bileti satışa çıktı mı? Fenerbahçe- Konyaspor maçı biletleri satışta mı, ne zaman satışa çıkacak?
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Süper Lig'de Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise maçın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı yer alıyor. Peki, Fenerbahçe- Konyaspor maç bileti satışa çıktı mı? Fenerbahçe- Konyaspor maçı biletleri satışta mı, ne zaman satışa çıkacak?
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe- Konyaspor maçının biletleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Fenerbahçe- Konyaspor maç bileti satışa çıktı mı? Fenerbahçe- Konyaspor maçı biletleri satışta mı, ne zaman satışa çıkacak? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE- KONYASPOR MAÇ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Fenerbahçe ile Konyaspor'un karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı. Biletler passolig.com üzerinden satışa sunuldu.
FENERBAHÇE- KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı 25 Şubat günü saat 19.00'da oynanacak.