Deprem felaketi nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig, ertelenen Fenerbahçe-Konyaspor maçıyla başlıyor. Sarı-Lacivertliler'de sahaya sürülen ilk 11 belli oldu. Futbolseverler ise arama motorlarında Fenerbahçe- Konyaspor ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe- Konyaspor ilk 11'ler kim? FB- Konyaspor ilk 11! araması yaptı.

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Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Süper Lig'de oynanacak olan maçın detayları ise futbolseverler tarafından aratılıyor. Merak edilenler arasında ise Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaşmasının kadrosu yer alıyor. Peki, Fenerbahçe- Konyaspor ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe- Konyaspor ilk 11'ler kim? FB- Konyaspor ilk 11!

FENERBAHÇE- KONYASPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

İlk 11'ler:

Fenerbahçe : Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Zajc, Arao, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Valencia.

Konyaspor : Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak, Cekici, Diouf.

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek. Son oynanan Adana Demir deplasmanında maçın bitş düdüğüyle hakem Ali Palabıyık ile yaşadığı diyalog sonrası kırmızı kart gören Jorge Jesus, 1 maç ceza aldı. 68 yaşındaki hoca konyaspor maçında tribünde olacak. Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oostarwolde, bu karşılaşmada yedekler arasında yer alıyor. Sakatlığını atlatan Brezilyalı savunmacı Luan Peres, maç kadrosuna alınmadı.