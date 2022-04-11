Fenerbahçe Kombine Fiyatları! 2022 Fenerbahçe kombine fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında oynanacak maçlar için kombine sahibi olmak isteyen seyirciler kombine fiyatlarını merak ediyor. Yıllık maç biletlerini, yılın başında 1 kereye mahsus ödeyip tüm sene Şükrü Saraçoğlu stadında maç izlemek isteyen seyirciler için kombine fiyatları. 2022 Fenerbahçe kombine fiyatları ne kadar?

FENERBAHÇE KOMBİNE FİYATLARI! 2022 FENERBAHÇE KOMBİNE FİYATLARI NE KADAR?

YENİLEME

Eski hak sahipleri için 24 Kasım Çarşamba günü saat 09:00 itibarı ile başlayan yenileme süreci,30 Kasım Salı günü Kombine Kart Merkezi'nden saat 18:00'de, web sitesi üzerinden 23:59'da sona erecektir. Eski hak sahipleri kombinelerini %10 indirimle alabileceklerdir.

Yenileme işlemleri passo.com.tr web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Stadımızdaki kombine kart merkezi 24 Kasım saat 09:00 itibariyle hizmet verecektir.

Hak sahibi taraftarlarımız, bu süreçte sadece kendi koltuklarının yenilemesini yapabilir. Yer değişikliği ve ilave koltuk alımı yapılamayacaktır.

Kombine yenilemelerini yapmak üzere, hak sahibinin gelemediği durumlarda, hak sahibinin kimlik fotokopisi ve durumu açıklayan bir dilekçe ile herhangi bir yakını kombine merkezinden işlemi yapabilir.

Yenileme sürecinde devir;hak sahibi olup yenileme sürecinde koltuğunu devretmek isteyen taraftarlarımız, devir yapacakları kişiye kimlik fotokopisi ve devir dilekçesi vermelidir. Koltuğu devir alacak olan taraftar bu evraklarla kombine kart merkezinden devir işlemini yapabilir.

Divan Kurulu ve Kurumsal kombine yenilemeleri, yalnızca stat kombine merkezi gişelerinden yapılacaktır.

Yenileme sürecinde, 2019-2020 sezonu sahipleri koltuklarını. Passo.com.tr ya da mobil uygulama hesaplarına giriş yaptıktan sonra hesabım menüsü altındaki "Rezervasyonlarım" sekmesinden (Passolig Kombine Rezervasyonlarım) görüntüleyebilir ve satın alma adımına geçerek ödeme sonrası yenileme işlemlerini tamamlayabilirler. Koltuklar, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerinin passo hesabında yenileme döneminin son günü olan 30 Kasım saat 23:59'a kadar rezerve edilmiş olarak kalacaktır.

Yenileme işlemi yapabilmeniz için Divan Üyesi, Kongre Üyesi, Temsilci Üye, Fenerbahçe Taraftar Kart sahibi veya faturalı Fenercell abonesi olunması gerekmektedir.

Taraftar Kart'ınız yoksa taraftarkart.fenerbahce.org sayfası üzerinden kolayca alabilir ya da dijital taraftar kart sahibi iseniz taraftarkart.fenerbahce.org sayfasına giriş yaparak Profil alanından taraftar kart numaranıza ulaşabilirsiniz.

Fenercell hattınız yoksa üzerinden hemenonline başvuru yapabilir ya da Türk Telekom veya Fenercell Stat Mağazalarına giderek Fenercell hat sahibi olabilirsiniz.

YER DEĞİŞİKLİĞİ

Kombine yerlerinde değişiklik yapmak isteyen hak sahipleri 01 Aralık Çarşamba günü stadımızdaki kombine merkezine gelerek değişiklik işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Yer değişikliği yapmak isteyen hak sahiplerinin, yenileme sürecinde koltuğunu yenilemiş olmaları gerekmektedir. Aksi halde satış işlemi kesinlikle yapılmayacaktır.

ÖNCELİKLİ GENEL SATIŞ/ DİVAN-KONGRE-TEMSİLCİ ÜYELER

Divan üyeleri(2 adet), Kongre(2 adet) ve Temsilci üyelerimiz(2 adet), 02 Aralık tarihinde öncelikli olarak satın alma işlemi yapabileceklerdir.

Divan kurulu üyelerimiz, Divan kurulu için ayrılan bloklardan kendi adlarına olmak koşuluyla indirimli olarak 1 adet kombine alabileceklerdir. İndirimli kombinelerin satışı yalnızca stadyum gişelerinden yapılacak olup internet üzerinden işlem yapılamayacaktır.

Fenerbahçe Taraftar Kart ve faturalı Fenercell Aboneleri 03 Aralık tarihinde öncelikli olarak satın alma işlemi yapabileceklerdir. (1 ADET)

Fenercell'liler 3 Aralıkta öncelikli genel satıştan faydalanmak için; belirtilen tarihlerde passo.com.tr adresinden faturalı Fenercell hattınızı girerek Fenercell'li olduğunuz onaylandıktan sonra işlemleri gerçekleştirebilecek. Aynı şekilde stadyuma gelen kullanıcılarımız da kombine kısmındaki Passolig görevlilerine faturalı Fenercell numaralarını ileterek onay süreci gerçekleştikten sonra faydalanabilecektir.

GENEL SATIŞ

2021-2022 sezonu kombine kartlarının genel satışı 04 Aralık tarihinde başlayıp 15 Aralık tarihinde sona erecektir.

Kombine alacak taraftarlarımızın Fenerbahçe logolu passolig kart sahibi olması zorunludur.

Kombine kart alabilmek için; Kongre üyesi, Fenerbahçe taraftar kart sahibi, ya da faturalı Fenercell abonesi olması zorunludur.

Taraftar Kart'ınız yoksa taraftarkart.fenerbahce.org sayfası üzerinden kolayca alabilir ya da dijital taraftar kart sahibi iseniz taraftarkart.fenerbahce.org sayfasına giriş yaparak Profil alanından taraftar kart numaranıza ulaşabilirsiniz.

Fenercell hattınız yoksa üzerinden hemenonline başvuru yapabilir ya da Türk Telekom veya Fenercell Stat Mağazalarına giderek faturalı Fenercell hat sahibi olabilirsiniz.

Genel satış döneminde, Divan Üyelerimiz (2 adet), Kongre üyelerimiz (2 adet), Temsilci üyelerimiz(2 adet), Taraftar kart sahiplerimiz ve faturalı Fenercell abonelerimiz ise (1 adet) kombine alma hakkına sahip olacaktır.

Divan Kurulu üyelerimizin kendileri için ayrılmış bloklardan kombine satın alımları yalnızca kombine kart merkezi gişelerinden yapılacaktır. Divan üye kartı ve kimlik belgesi ile başvuru yapılması gerekmektedir. Divan Kurulu üyelerimiz, diğer bloklardan satın alım işlemlerini ise internet üzerinde gerçekleştirebilirler.

Kurumsal kombine satın alımları yalnızca stadyum kombine kart merkezi gişelerinden yapılacaktır. Şirket vergi levhası örneği, imza sirküleri ve yetki belgesi ile başvuru yapılması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan aşılarını yurt dışında tamamlamış kişiler, sadece Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Kombine Satış Ofisi'nden olmak kaydıyla, aşı sürecini tamamlayarak oluşturulan aşı sertifikasını Kombine Satış Ofisi yetkililerine ibraz etmeleri koşulu ile kombinelerini pasaport numaraları ile almış oldukları Passolig kartlarına yükleterek satın alabilirler.

Maç günleri sadece Passo.com.tr web sitesi üzerinden satış yapılacak olup, stadımızdaki Kombine kart merkezinden işlem yapılmayacaktır.

Stadımızdaki kombine kart merkezi bu süreçlerde Pazartesi – Cumartesi günleri arası 6 gün boyunca 09:00 – 18:00 mesai saatlerinde, Pazar günü ise 10:00 – 17:00 saatleri arasında çalışacaktır. Ev sahibi olduğumuz maç günlerinde kombine kart merkezi kapalı olacaktır.

Passo.com.tr web sitesi yenileme ve genel satış sürecinde sürekli olarak taraftarlarımıza açık olacaktır.

Maçlara katılamayacak olan taraftarlarımız,karşılaşmalarda koltuklarını kulübe devredebileceklerdir. Koltuklarının bilet olarak satılması halinde, satış tutarının belli bir kısmı sonraki sezonun yenileme sürecinde kullanılmak üzere passo kartlarına puan olarak yüklenecektir. Yenileme sürecinde kullanılmayan puanlar silinecektir.

2021-2022 futbol sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması ve taksit seçenekleri aşağıdaki gibidir.

Passo.com.tr ve stat gişesinden taksitli kombine alımında aşağıda belirtilen kartlara %8,9 vade farkı uygulanacaktır. Nakit ve kredi kartı ile tek çekim yapılan ödemelerde vade farkı uygulanmayacaktır.

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ KOMBİNE SATIŞI

Fenerbahçe'nin 2021-2022 futbol sezonu Öğrenci Tribünü kombineleri 26 Kasım Cuma günü saat 09:00 itibarı ile satışa çıkacak olup 30 Kasım Salı günü saat 18.00' da sona erecektir.

Aşağıda yer alan katılım koşullarına uygun olan Fenerbahçeli öğrencilerimizi yeni sezonda takımımızı desteklemek üzere öğrenci tribününde yer almaya bekliyoruz.

Öğrenci tribününde yer almak için katılım koşulları;

-1 Ocak 1997 ile 31 Aralık 2005 tarihleri arasında doğan Fenerbahçeliler, öğrenci tribününde yer alabilecektir.

-Öğrenci Tribünü için satışa çıkacak olan kombineler, yalnızca stadımızda yer alan Kombine Satış Merkezinden satılacak olup, bu tribünle alakalı online satış yapılmayacaktır.

-26 Kasım 2021 tarihinden itibaren %50 indirimle 700 TL'den satışa çıkacak olan Öğrenci Tribünü kombine kartları için taraftar kart sahibi olmak zorunludur. Yenileme indirimi %10 ile birleştirilemez.

-Taraftar Kart'ınız yoksa taraftarkart.fenerbahce.org sayfası üzerinden kolayca alabilir ya da dijital taraftar kart sahibi iseniz taraftarkart.fenerbahce.org sayfasına giriş yaparak Profil alanından taraftar kart numaranıza ulaşabilirsiniz.

-Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olunması zorunludur.

-Öğrenci Tribünü kombine kartları yalnızca bu sezon için geçerli olup, bir sonraki sezon için yenileme işlemi yapılmayacaktır.

-Öğrenci Tribünü kombineleri, tüm sezon boyunca kullanılamayacak maçlarda yalnızca kulübümüze devredilebilecektir.

Öğrenci Tribününde yer almak için gerekli evraklar;

e-Devlet üzerinden çıkarılmış öğrenci olduğuna dair belge ya da bağlı olduğu okuldan alınmış öğrenci belgesi

Üzerinde TC kimlik numarasının yer aldığı kimlik belgesi

ÖNEMLİ NOT

Taksitli kombine alımında aşağıda belirtilen kartlara %8,9 vade farkı uygulanacaktır. Nakit ve kredi kartı ile tek çekim yapılan ödemelerde vade farkı uygulanmayacaktır.

Passo.com.tr ve Kombine Ofisinde 'de

Haberler.com - Gündem