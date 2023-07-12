Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Hazırlık karşılaşması olan Fenerbahçe - Kızılyıldız maçının hangi kanalda olduğu ve ne zaman olduğu araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı nereden izlenir?

Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı nereden izlenir? soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Hazırlık maçı kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı S Sport ekranlarında yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Fenerbahçe'nin Kızılyıldız ile oynayacağı hazırlık maçı 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

UMUT NAYİR İLE 2+1 YILLIK KONTRAT YAPILDI

Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

UMUT NAYİR: BEKLENTİLERİN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

Transferin resmiyet kazanmasının ardından kulüp televizyonuna konuşan Umut Nayir, "Tabii ki mutlu ve gururluyum, heyecanlıyım aynı zamanda. Koca bir aile, büyük sorumluluklar... Hepsine hazırım. Beklentilerin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim." sözlerini sarf etti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Öte yandan Fenerbahçe, Umut Nayir'in sağlık kontrolünden de geçirildiğini bildirdi. Sarı-Lacivertliler konuyla ilgili yaptığı duyuruda, "Kulübümüzün yeni transferi Umut Nayir, sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan milli oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Golcü oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.