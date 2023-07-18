Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe kimleri Transfer Etti? Fenerbahçe kimleri transfer etti? 2023 FB transferleri, GELENLER – GİDENLER!

Gündem Haberleri

2023-24 Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken sporseverler yeni transferleri merak etti ve Fenerbahçe kimleri transfer etti araştırdı. Peki, Fenerbahçe kimleri transfer etti? İşte, 2023 FB transferleri ve gelen - giden futbolcular!

Galatasaray'da beğendiği paylaşım sonu olmuştu! Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'ye imza atıyorGalatasaray'da beğendiği paylaşım sonu olmuştu! Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'ye imza atıyor

2023-24 transfer sezonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yeni sezon için önemli isimlerle görüşmeler sürdürürken sporseverler de Fenerbahçe kimleri transfer etti merak etti. Peki, FB transferleri kimler? İşte, detaylar…

FENERBAHÇE KİMLERİ TRANSFER ETTİ?

Gelenler

Sebastian Szymanski

Gustavo Henrique

Irfan Can Egribayat

Ryan Kent

Alexander Djiku

Dusan Tadic

Edin Dzeko

Umut Nayir

Kiralıktan dönenler

Burak Kapacak

Emre Demir

Emir Ortakaya

Eyüp Akcan

Cagtay Kurukalip

Gidenler

Arda Güler

Ally Samatta

Mergim Berisha

Bruma

Enner Valencia

Tiago Cukur

Miha Zajc

Dimitrios Pelkas

Ezgjan Alioski

Gustavo Henrique

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title