Fenerbahçe kimleri Transfer Etti? Fenerbahçe kimleri transfer etti? 2023 FB transferleri, GELENLER – GİDENLER!
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2023-24 Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken sporseverler yeni transferleri merak etti ve Fenerbahçe kimleri transfer etti araştırdı. Peki, Fenerbahçe kimleri transfer etti? İşte, 2023 FB transferleri ve gelen - giden futbolcular!
2023-24 transfer sezonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yeni sezon için önemli isimlerle görüşmeler sürdürürken sporseverler de Fenerbahçe kimleri transfer etti merak etti. Peki, FB transferleri kimler? İşte, detaylar…
FENERBAHÇE KİMLERİ TRANSFER ETTİ?
Gelenler
Sebastian Szymanski
Gustavo Henrique
Irfan Can Egribayat
Ryan Kent
Alexander Djiku
Dusan Tadic
Edin Dzeko
Umut Nayir
Kiralıktan dönenler
Burak Kapacak
Emre Demir
Emir Ortakaya
Eyüp Akcan
Cagtay Kurukalip
Gidenler
Arda Güler
Ally Samatta
Mergim Berisha
Bruma
Enner Valencia
Tiago Cukur
Miha Zajc
Dimitrios Pelkas
Ezgjan Alioski
Gustavo Henrique