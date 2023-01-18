Ziraat Türkiye Kupası ZTK'da son 16 maçlar devam ederken sporseverler kura ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Sporseverler Fenerbahçe kiminle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Çeyrek finalde kiminle maç yapacak, merak etti. Peki, Fenerbahçe kiminle eşleşti?

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Fenerbahçe kiminle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Çeyrek finalde kiminle maç yapacak gibi konular araştırılıyor. Son 16 maçları devam ederken sporseverlerin merak ettiği konuları mercek altına alıyoruz. Peki, Fenerbahçe kiminle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Çeyrek finalde kiminle maç yapacak?

FENERBAHÇE KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Fenerbahçe henüz son 16 turu maçına çıkmadı.

Çeyrek final kura çekimi, son 16 turu maçlarının tamamlandıktan sonra yapılacak. Karşılaşmalar ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

TURNUVA FORMATI

Karşılaşmalar yarı finaller hariç tek maç üzerinden oynanacak olup 90 dakikada eşitliğin bozulmaması durumunda 15'er dakikadan iki uzatma oynanacak ve yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacaktır. Yarı final eşleşmelerinde deplasman golü kuralı uygulanmayacak ve 2 maç toplamında atılan goller eşitse uzatma oynanacaktır.