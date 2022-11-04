Fenerbahçe kiminle eşleşti? Fenerbahçe'nin Play-off rakibi kim oldu? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu?

Fenerbahçe bu akşam Dinamo Kiev'i mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi B grubundan lider çıkarak bir üst tura yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turundan devam edecek olan temsilcimizin rakipleri kim oldu merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe kiminle eşleşti? Fenerbahçe'nin Play-off rakibi kim oldu? Fenerbahçe UEFA Ligi rakibi kim oldu?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakibi kim oldu? Fenerbahçe bu akşam Dinamo Kiev'i mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi B grubundan lider çıkarak bir üst tura yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turundan devam edecek olan temsilcimizin rakipleri kim oldu merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe kiminle eşleşti? Fenerbahçe'nin Play-off rakibi kim oldu? Fenerbahçe UEFA Ligi rakibi kim oldu? İşte detaylar...

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takımın eşleşmelerinde tur atlayacak takımlardan biriyle eşleşecek.

FENERBAHÇE GRUBU 2. BİTİRSEYDİ MUHTEMEL RAKİPLERİ HANGİ TAKIMLARDI?

Temsilcimiz Fenerbahçe grubu 2. sırada bitirseydi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda muhtemel rakipler Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbon, RB Salzburg, Şahtar Donetsk, Sevilla, Juventus olacaktı.