UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor. Heyecanla beklenen maç ile ilgili Fenerbahçe - Kayserispor muhtemel ilk 11 belli oldu mu? FB - Kayserispor maçı ilk 11 açıklandı mı? FB - Kayserispor muhtemel kadro! araması yapılıyor.

Lig'de Beşiktaş'a 4-2'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Jorge Jesus'un takımın başında yer alacağı mücadele Portekizli çalıştırıcı için hayati önem taşıyor. Arama motorlarında ise maçın ilk 11'i aratılıyor. Fenerbahçe - Kayserispor muhtemel ilk 11 belli oldu mu? FB - Kayserispor maçı ilk 11 açıklandı mı? FB - Kayserispor muhtemel kadro!

FENERBAHÇE - KAYSERSPOR MUHTEMEL İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde maçta forma giyemeyecek.Fenerbahçe ile Kayserispor, kupada bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 7 galibiyet alırken 3 maç berabere bitti ve 3 maçı da Kayserispor kazandı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe;

Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Arda, Zajc, Emre, Valencia, Pedro

Kayserispor;

Bilal, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Lionel Carole, Arif, Cardoso, Emrah, Mane, Bensah, Ackah, Thiam

SİVAS'IN RAKİBİ BELLİ OLACAK

Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak. Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek.

YARI FİNAL MAÇLARI MAYIS'TA

Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.