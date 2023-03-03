Fenerbahçe - Kayserispor maçı seyircisiz mi oynanacak? Fenerbahçe - Kayserispor maçında seyirci olacak mı, son durum ne?

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçı için sarı-lacivertli taraftarlara getirilen deplasman yasağındaki yürütmeye dair karar verdi. Böylece merak edilen Fenerbahçe - Kayserispor maçı seyircisiz mi oynanacak? Sorusu yanıt buldu. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı seyircisiz mi oynanacak? Fenerbahçe - Kayserispor maçında seyirci olacak mı?

Fenerbahçe - Kayseri spor maçı seyircisiz mi oynanacak? Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe taraftarının Kayseri spor maçında deplasman tribününe alınmayacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, yürütmenin durdurulması için dün başvuruda bulunurken, mahkeme kararını verdi. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı seyircisiz mi oynanacak? Fenerbahçe - Kayserispor maçında seyirci olacak mı?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçı için getirilen deplasman yasağındaki yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Böylece sarı-lacivertli taraftarlar, 4 Mart Cumartesi günü oynanacak Süper Lig mücadelesinde deplasman tribününde yerini alabilecek. Fenerbahçe taraftarı avukatın, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayseri spor ile Fenerbahçe arasında 4 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin başvurusu üzerine Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Böylece sarı-lacivertli taraftarlar Kayseri deplasmanında tribünde yerini alabilecek.

GÜNCCELLEME: Yaşanılan sıcak gelişmeler ile birlikte maçın tekrar izleyicisiz oynanmasına karar kılınmıştır.

NE OLMUŞTU?

Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar gereğince Kayseri spor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı açıklanmıştı. Büyük tepki çeken karar sonrası Fenerbahçe, "Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayseri spor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir." ifadeleri kullanılarak, mahkemeye yürütmenin durdurulması için başvuruda bulunmuştu.