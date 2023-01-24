Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları bitti. 24 Aralık günü ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri kurası çekildi. Kura sonucu Fenerbahçe ile Kayserispor eşleşti. Merak edilenler arasında ise Fenerbahçe- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe- Kayserispor maçı hangi kanalda? ZTK Fenerbahçe maçı ne zaman? soruları yer aldı.

ZTK'da kupa heyecanı son hızla devam ederken bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe ile Kayseri spor'un eşleşmesinin ardından merak edilenler arasında Fenerbahçe- Kayseri spor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe- Kayseri spor maçı hangi kanalda? ZTK Fenerbahçe maçı ne zaman? soruları yer aldı.

FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Kayseri spor maçının tarihi henüz belirlenmedi.

Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE- KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor- Fenerbahçe maçı A spor ekranlarında yayınlanacak.